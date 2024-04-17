В Москве приступили к монтажу купола в Центральном кластере МГТУ им. Н.Э. Баумана
В Центральном кластере МГТУ им. Н.Э. Баумана начали подъем и установку купольной конструкции, сообщает заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Это самая амбициозная задача на участке строительства Центрального кластера МГТУ им. Н.Э. Баумана – установка купольной конструкции весом порядка 100 тонн, которая будет возвышаться на 40 метров над землей», — пояснил он.
Уточняется, что диаметр внешнего кольца купольной конструкции составит 78 метров, а внутреннего – 46,5 метров. Сборку конструкции выполнят на земле.
В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что конструкция кровли выдержит климатические и эксплуатационные нагрузки.
«Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех пяти корпусов Центрального кластера. Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта», — добавил он.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году намерены завершить строительство части будущего технологического кампуса МГТУ – «Квантум-парка», а также возвести пять корпусов центрального кластера.
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