В столичной подземке появились сенсорные санитайзеры
На станциях московского метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Отмечается, что в настоящий момент уже установлено 20 диспенсоров, которые размещены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая).
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в ближайшее время санитайзеры появятся и других станциях метро и МЦК – их будет больше 100 штук, подчеркивает АГН Москва.
Накануне НСН писала, что из-за низкой нагрузки, обусловленной введением ограничительных мер в связи с борьбой с COVID-19, в Московском метрополитене временно закроют вестибюли ещё 13 станций. Как заявили в пресс-службе столичной подземки, с учётом предыдущего закрытия, эти меры коснутся 33 станций.
Так, с 26 апреля в обновленный список войдут вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская». Через них даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходили до восьми тысяч человек. Теперь - чуть более тысячи.
Кроме того, в перечень, в частности, вошли вестибюли станций «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская» и «Зябликово».
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