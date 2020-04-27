В столичной подземке появились сенсорные санитайзеры

На станциях московского метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. Отмечается, что в настоящий момент уже установлено 20 диспенсоров, которые размещены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в ближайшее время санитайзеры появятся и других станциях метро и МЦК – их будет больше 100 штук, подчеркивает АГН Москва.

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Накануне НСН писала, что из-за низкой нагрузки, обусловленной введением ограничительных мер в связи с борьбой с COVID-19, в Московском метрополитене временно закроют вестибюли ещё 13 станций. Как заявили в пресс-службе столичной подземки, с учётом предыдущего закрытия, эти меры коснутся 33 станций.

Так, с 26 апреля в обновленный список войдут вестибюли станций «Владыкино» и «Фонвизинская». Через них даже в утренний час пик проходят всего около 120 пассажиров. До самоизоляции через эти вестибюли за сутки проходили до восьми тысяч человек. Теперь - чуть более тысячи.

Кроме того, в перечень, в частности, вошли вестибюли станций «Шипиловская», «Петровский парк», «Волоколамская», «Пражская» и «Зябликово».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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