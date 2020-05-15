В столичной подземке озвучили стоимость медицинских масок и перчаток
Стоимость медицинской маски в столичной подземки ниже средней рыночной цены на 10%. Как пишет ТАСС, об этом рассказала замначальника ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова. Она подчеркнула, что в розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей. Приобрести это средство защиты в метрополитене можно за 30 рублей, пара перчаток обойдется пассажиру в 20 рублей. При этом, Юлия Темникова уточнила, что для организации продаж метрополитен заключил договор с ООО «КИТ» на реализацию масок по цене 30 рублей за штуку.
Напомним, ранее 15 мая стало известно, что в марте власти Москвы приобрели компанию ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») — крупнейшего производителя медицинских масок в России.
Между тем, не менее 99% пассажиров московского метро надевают маски. Такие данные на утро пятницы представила пресс-служба департамента транспорта столицы. Перчатки, согласно его статистике, носят 90% пассажиров. Так называемый масочный режим был введён в действие в мегаполисе с 12 мая.
Средства индивидуальной защиты обязали использовать в общественных пространствах - в магазинах, всех видах транспорта. Такая мера была принята городскими властями по рекомендации Роспотребнадзора в рамках ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru