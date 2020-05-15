Собянин: Носить маску и перчатки на улицах Москвы необязательно

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы в настоящий момент нет. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, градоначальник напомнил, что использование защитной маски и перчаток обязательно при передвижении жителей столицы на любых видах общественного транспорта, в такси, а также во время посещения магазинов. Обязательный масочный режим, напомним, действует в столице с 12 мая.

Кстати, с этого же числа – в рамках первого этапа снятия ограничений – в Москве возобновили работу промышленные предприятия и стройки – на работу вышли около полумиллиона человек.

Власти Москвы рассчитывают, что ограничительные меры, введенные в столице на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут еще действовать минимум 1-2 недели, отмечает РИА ФАН.