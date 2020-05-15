Собянин: Носить маску и перчатки на улицах Москвы необязательно

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы в настоящий момент нет. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия-1» выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом, градоначальник напомнил, что использование защитной маски и перчаток обязательно при передвижении жителей столицы на любых видах общественного транспорта, в такси, а также во время посещения магазинов. Обязательный масочный режим, напомним, действует в столице с 12 мая.

Кстати, с этого же числа – в рамках первого этапа снятия ограничений – в Москве возобновили работу промышленные предприятия и стройки – на работу вышли около полумиллиона человек.

Власти Москвы рассчитывают, что ограничительные меры, введенные в столице на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут еще действовать минимум 1-2 недели, отмечает РИА ФАН.

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Ранее НСН писала, что Минпромторг направил в регионы, Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию рекомендации по организации работы магазинов в условиях действующего «масочного» режима. Как рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов, в них прописано, что магазин «вправе и обязан» не отпускать товар на кассе покупателю без медицинской маски.

Сотрудники магазина не могут силой надеть маску на посетителя, но если тот не согласится с этим требованием, администрация магазина может вызвать представителей органов внутренних дел, добавил Евтухов.

Если магазин предпринял меры по недопущению нарушения, то наказывать администрацию торгового объекта нельзя, передаёт ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавирусМосква
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