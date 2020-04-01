В столичной подземке начали наносить разметку для социальной дистанции
Разметку, напоминающую о соблюдения социальной дистанции в полтора метра, начали наносить на платформах станций столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.
Ранее такие наклейки появились перед кассами и автоматами по продаже билетов на 177 станциях московского метро.
Между тем, специальную разметку, которая будет помогать жителям Подмосковья соблюдать безопасную социальную дистанцию, нанесли на 63 автовокзалах и железнодорожных станциях Московской области. Об этом заявили в региональном Минтрансе.
Отмечается, в местах скопления людей полосы желтого или красного цвета наносят на расстоянии в полтора-два метра друг от друга. Как правило, они появляются перед кассами и билетными автоматами. При этом, как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», в общественном транспорте транслируются аудиооповещения о необходимости соблюдения этой самой социальной дистанции.
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