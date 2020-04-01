В столичной подземке начали наносить разметку для социальной дистанции

Разметку, напоминающую о соблюдения социальной дистанции в полтора метра, начали наносить на платформах станций столичной подземки. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Ранее такие наклейки появились перед кассами и автоматами по продаже билетов на 177 станциях московского метро.