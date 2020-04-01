Россиян обязали не приближаться друг к другу ближе чем на метр

Всех жителей России обязали соблюдать дистанцию и не подходить друг к другу ближе чем на один метр из-за эпидемии коронавируса. Такое постановление выпущено Роспотребнадзором. Соблюдать правило необходимо во всех общественных местах, включая общественный транспорт. Исключение составляют поездки на такси.

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По данным на 31 марта в России выявлено 500 новых случаев заражения COVID-19. Число зараженных составляет 2337 человек. Более 50 российских регионов ввели режим самоизоляции. Решение об ослаблении режима самоизоляции может быть принято, если в течение нескольких будет наблюдаться стабилизация количества новых случаев заражения, рассказал ТАСС советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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ФОТО: pixabay.com
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