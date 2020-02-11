Названы причины дерзости коллекторов Югры, Тюмени и Бурятии
Гендиректор Центра развития коллекторства пояснил НСН, почему особой жесткостью отличаются взыскатели в Югре и Тюмени.
Генпрокуратура представила отчет за 2019 год, согласно которому жестче всего коллекторы, выбивающие долги, нарушают при этом законодательство в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
В Югре, вместе с Бурятией, Воронежской, Пермской, Волгоградской и Ростовской областями, зафиксированы случаи, когда коллекторы обнародовали персональные данные должников и конфиденциальную информацию.
Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН пояснил, что наибольшей жестокостью отличаются взыскатели именно в этих регионах.
«Рейтинг составлен Генпрокуратурой, значит, делаем вывод, что составлен он на основании жалоб граждан. Причем жалуются люди не только в непосредственно надзорную за коллекторами Федеральную службу судебных приставов (ФССП), но и в прокуратуру. Почему много жалоб именно в этих регионах, отдаленных и не таких густонаселенных? Думаю, что связано это с тем, что там неактивно работают крупные агентства. Кредиторам приходится искать варианты взыскания в стиле hard-collection (жесткое коллекторство (англ.) - прим.НСН). По моему опыту могу сказать, что сыграть роль могут и СМИ. После одной публикации начинается вал жалоб», - припомнил собеседник НСН.
В качестве примера Дмитрий Жданухин припомнил трагедию в Ульяновске, когда коллектор бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. Он хотел выбить долг у 56-летнего мужчины, а от ожогов пострадал гостивший в доме маленький внук. История вызвала большой общественный резонанс, и в рекордно короткие сроки был принят 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он, в частности установил, что число возможных звонков самому должнику не может превышать 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц.
Впрочем, эпизод в Ульяновске и сами коллекторы назвали вопиющим, Дмитрий Жданухин заявил, что подобные «методы взыскания долгов» - это сумасшествие конкретного человека.
«Сейчас разрабатывается новый закон о возврате просроченной задолженности, где более четко регламентируется вся деятельность. Все, кто взыскивает долги, будут находиться под надзором ФССП. Государство ведет планомерную работу в этой сфере», - резюмировал эксперт.
Добавим, в отчете Генпрокуратуры уточняется, что психологическое давление, унижение чести и достоинства граждан пресекли в Удмуртии, Марий Эл, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курской, Новосибирской, Пензенской, Ульяновской, Ярославской областях.
Конфиденциальные и персональные данные должников распространяли в Удмуртии, Башкортостане, Бурятии, Волгоградской, Воронежской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.
В свою очередь, в Алтайском крае, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Тюменской и Ярославской областях выявили случаи приема на работу новых сотрудников без проверки судимости.
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