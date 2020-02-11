Названы причины дерзости коллекторов Югры, Тюмени и Бурятии

Генпрокуратура представила отчет за 2019 год, согласно которому жестче всего коллекторы, выбивающие долги, нарушают при этом законодательство в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В Югре, вместе с Бурятией, Воронежской, Пермской, Волгоградской и Ростовской областями, зафиксированы случаи, когда коллекторы обнародовали персональные данные должников и конфиденциальную информацию.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН пояснил, что наибольшей жестокостью отличаются взыскатели именно в этих регионах.

«Рейтинг составлен Генпрокуратурой, значит, делаем вывод, что составлен он на основании жалоб граждан. Причем жалуются люди не только в непосредственно надзорную за коллекторами Федеральную службу судебных приставов (ФССП), но и в прокуратуру. Почему много жалоб именно в этих регионах, отдаленных и не таких густонаселенных? Думаю, что связано это с тем, что там неактивно работают крупные агентства. Кредиторам приходится искать варианты взыскания в стиле hard-collection (жесткое коллекторство (англ.) - прим.НСН). По моему опыту могу сказать, что сыграть роль могут и СМИ. После одной публикации начинается вал жалоб», - припомнил собеседник НСН.

В качестве примера Дмитрий Жданухин припомнил трагедию в Ульяновске, когда коллектор бросил в окно бутылку с зажигательной смесью. Он хотел выбить долг у 56-летнего мужчины, а от ожогов пострадал гостивший в доме маленький внук. История вызвала большой общественный резонанс, и в рекордно короткие сроки был принят 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Он, в частности установил, что число возможных звонков самому должнику не может превышать 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц.

Впрочем, эпизод в Ульяновске и сами коллекторы назвали вопиющим, Дмитрий Жданухин заявил, что подобные «методы взыскания долгов» - это сумасшествие конкретного человека.