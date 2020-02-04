Минюст объяснил, почему коллекторы станут анонимными

В Минюсте заявили, что коллекторам действительно могут разрешить не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код. Как пишет РИА Новости, эти меры предпринимаются для защиты персональных данных.

В ведомстве подтвердили информацию, ранее предоставленную РБК. Источник сообщил, что в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен сообщить, от лица какого должника он выступает, а также назвать свое «имя и индивидуальный идентификационный код». В том случае, если такого кода у коллектора нет, ему придётся назвать полное имя, отчество и фамилию.