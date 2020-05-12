В Ставропольском крае объявили о смягчении ограничений по коронавирусу
Власти Ставропольского края объявили о смягчении ряда ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.
В частности, в регионе возобновят деятельность промпредприятия, строительные компании, также запустят межмуниципальные перевозки. При этом должны соблюдаться определенные меры безопасности, в том числе, социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты.
Владимиров назвал ситуацию с коронавирусом на территории непростой, но стабильной, отметив, что растет количество тестирований. Режим самоизоляции действует в Ставропольском крае до 18 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru