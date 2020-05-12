В Ставропольском крае объявили о смягчении ограничений по коронавирусу

В частности, в регионе возобновят деятельность промпредприятия, строительные компании, также запустят межмуниципальные перевозки. При этом должны соблюдаться определенные меры безопасности, в том числе, социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты.

Владимиров назвал ситуацию с коронавирусом на территории непростой, но стабильной, отметив, что растет количество тестирований. Режим самоизоляции действует в Ставропольском крае до 18 мая.



