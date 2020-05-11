Российские регионы смягчают самоизоляцию: Что откроется в первую очередь

Статистика заболеваемости пока даёт лишь небольшой повод для осторожного оптимизма. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, коэффициент заболеваемости в последние дни снизился до минимума — 1,06. С начала мая прирост новых подтверждённых случаев коронавируса держится на уровне 10-11 тысяч в сутки, то есть почти не растёт. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович даже предположила, что это говорит о выходе на плато.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предостерёг от избыточного оптимизма по поводу статистики. Но само по себе снижение коэффициента — хороший признак, говорит он: значит, скоро начнётся работа по санации очагов и их закрытию.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации», - сказал он.

Несмотря на утверждения, что жаркая погода снижает активность вирусов, ситуация может развернуться в обратную сторону. Так, профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что в хорошую погоду люди самостоятельно выйдут из режима самоизоляции, и тогда произойдёт скачок заболеваемости.

Власти намерены сделать этот процесс постепенным и контролируемым. Роспотребнадзор утвердил для регионов критерии, которыми нужно руководствоваться при ослаблении режима самоизоляции. В частности, нужно учитывать охват тестирования, наличие свободных коек и динамику заболеваемости за последние две недели. Выходить из карантина предложено в три этапа. На первом россияне смогут заниматься спортом на улице и гулять с детьми, откроются компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором требования к площади будут смягчены, но появится ограничение на количество посетителей. На третьем этапе начнут работать заведения общепита и сферы услуг, при соблюдении социальной дистанции можно будет гулять в парках и скверах.

Намедни руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова уточнила, что уже на первом этапе смогут открыться небольшие магазины одежды и обуви (площадью до 400 кв. метров). Однако их карантина выйдут далеко не все из них, прогнозировала в беседе с НСН председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

«Рачительные хозяева непродовольственные магазины, все-таки, не откроют. Объясню, почему. Бутики могут открыться, потому что там – текучка по моде. Остальные – нет. Потому что одежда не портится, кушать не просит. А если владельцы открывают магазины, им надо будет сразу кормить свой штат – платить зарплату. А так – его можно убрать, отправить в отпуск. Сейчас магазины, которые открыты, работают в убыток. Потому что нет второй составляющей – нет основного покупателя. 2/3 народу все-таки находится на самоизоляции», - отметила она.

Многие российские регионы пока продлевают режим самоизоляции, вводят масочный или масочно-перчаточный режим. В Оренбургской области и Ставрополье режим самоизоляции продлён до 17 мая, в Самарской области — до 18 мая, в Краснодарском крае — до 23 мая, В Омской области — до 24 мая, в Магаданской области — до 25 мая, В Москве, Московской области, Приморском крае, Саратовской области — до 31 мая.

При этом предусмотрены и некоторые послабления. В Москве с 12 мая возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, в Московской области откроются промышленные предприятия, магазин стройматериалов и товаров для сада, в Омской области разрешат работу автосалонов, магазинов одежды и обуви с отдельным входом. В Тульской области откроются бассейны, магазины с отдельным входом площадью до 200 кв. метров, разрешат прогулки в парках. Татарстан первым из регионов с пропусками (действуют с 19 марта) отменит пропускной режим, а жителям Магаданской области разрешат прогулки и занятия спортом.

