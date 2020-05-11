Российские регионы смягчают самоизоляцию: Что откроется в первую очередь
Эпидемиологи настаивают на поэтапной отмене ограничений в зависимости от ситуации «на местах».
Президент России Владимир Путин на совещании в понедельник, 11 мая, рассмотрит вопрос о продлении нерабочего периода, который объявлен для борьбы с коронавирусом с конца марта и заканчивается сегодня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы государства Дмитрия Пескова.
Статистика заболеваемости пока даёт лишь небольшой повод для осторожного оптимизма. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, коэффициент заболеваемости в последние дни снизился до минимума — 1,06. С начала мая прирост новых подтверждённых случаев коронавируса держится на уровне 10-11 тысяч в сутки, то есть почти не растёт. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович даже предположила, что это говорит о выходе на плато.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН предостерёг от избыточного оптимизма по поводу статистики. Но само по себе снижение коэффициента — хороший признак, говорит он: значит, скоро начнётся работа по санации очагов и их закрытию.
«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации», - сказал он.
Несмотря на утверждения, что жаркая погода снижает активность вирусов, ситуация может развернуться в обратную сторону. Так, профессор Научно-исследовательского института (НИИ) им. Ивановского Михаил Щелканов в интервью радиостанции «Говорит Москва» отметил, что в хорошую погоду люди самостоятельно выйдут из режима самоизоляции, и тогда произойдёт скачок заболеваемости.
Власти намерены сделать этот процесс постепенным и контролируемым. Роспотребнадзор утвердил для регионов критерии, которыми нужно руководствоваться при ослаблении режима самоизоляции. В частности, нужно учитывать охват тестирования, наличие свободных коек и динамику заболеваемости за последние две недели. Выходить из карантина предложено в три этапа. На первом россияне смогут заниматься спортом на улице и гулять с детьми, откроются компании сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором требования к площади будут смягчены, но появится ограничение на количество посетителей. На третьем этапе начнут работать заведения общепита и сферы услуг, при соблюдении социальной дистанции можно будет гулять в парках и скверах.
Намедни руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова уточнила, что уже на первом этапе смогут открыться небольшие магазины одежды и обуви (площадью до 400 кв. метров). Однако их карантина выйдут далеко не все из них, прогнозировала в беседе с НСН председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
«Рачительные хозяева непродовольственные магазины, все-таки, не откроют. Объясню, почему. Бутики могут открыться, потому что там – текучка по моде. Остальные – нет. Потому что одежда не портится, кушать не просит. А если владельцы открывают магазины, им надо будет сразу кормить свой штат – платить зарплату. А так – его можно убрать, отправить в отпуск. Сейчас магазины, которые открыты, работают в убыток. Потому что нет второй составляющей – нет основного покупателя. 2/3 народу все-таки находится на самоизоляции», - отметила она.
Многие российские регионы пока продлевают режим самоизоляции, вводят масочный или масочно-перчаточный режим. В Оренбургской области и Ставрополье режим самоизоляции продлён до 17 мая, в Самарской области — до 18 мая, в Краснодарском крае — до 23 мая, В Омской области — до 24 мая, в Магаданской области — до 25 мая, В Москве, Московской области, Приморском крае, Саратовской области — до 31 мая.
При этом предусмотрены и некоторые послабления. В Москве с 12 мая возобновят работу все строительные и промышленные предприятия, в Московской области откроются промышленные предприятия, магазин стройматериалов и товаров для сада, в Омской области разрешат работу автосалонов, магазинов одежды и обуви с отдельным входом. В Тульской области откроются бассейны, магазины с отдельным входом площадью до 200 кв. метров, разрешат прогулки в парках. Татарстан первым из регионов с пропусками (действуют с 19 марта) отменит пропускной режим, а жителям Магаданской области разрешат прогулки и занятия спортом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Яд или конфеты? «Доставщика рицина» в Чехию связали с российскими спецслужбами
- СК назвал предварительную причину пожара в хосписе Красногорска
- Российские регионы смягчают самоизоляцию: Что откроется в первую очередь
- Ученые из Сингапура аннулировали свои прогнозы о сроках окончания пандемии COVID-19
- «Наше Радио» поддержит онлайн-выставку «Картина Победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru