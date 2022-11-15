В США заявили об испытаниях Западом оружия на Украине
Современные оружие и технологии, поставляемые Украине странами Запада, проходят испытания во время российско-украинского конфликта, что позволит оценить боевые действия будущего. Об этом сообщила газета The New York Times.
По данным репортеров издания, Киев применяет систему управления войсками Delta, которая была разработана совместно с Североатлантическим альянсом. Эта система стала одним из примеров того, как украинская территория стала площадкой для испытания современных информационных систем и оружия и способов их применения.
Кроме того, на Украине применялись катера с дистанционным управлением, системы подавления беспилотников EDM4S SkyWiper и система ПВО InfraRed Imaging System Tail (IRIS-T).
Как отметила экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, Украина действительно стала учебным полем боя. Политик подчеркнула, что ей стыдно за то, что украинцы платят своими жизнями за такие испытания.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза вынуждены вступить в гонку вооружений из-за событий на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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