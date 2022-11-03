Уничтожение людей: Украину обвиняют в разработке биологического и ядерного оружия
Совбез ООН отказался от просьб России расследовать работу биолабораторий США на Украине, однако эксперты уверяют, что Киев под руководством Вашингтона разрабатывает ещё и ядерное оружие.
Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар, пригласивший президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона, заявил, что считает возможным урегулирование почти любого политического спора без развязывания войны, а призванная сохранить мир ООН в нынешней ситуации
«демонстративно безмолвствует».
«Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне», - приводит РИА Новости слова конгрессмена.
Госар также отметил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не был получен. Опубликованное письмо к лидерам России и Украины содержит «далеко не полный план», признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».
Так, политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона – ред. НСН) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые «подстегивают к войне», чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.
Между тем Совбез ООН 2 ноября не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине. За резолюцию голосовали Россия и Китай, против были США, Великобритания и Франция, а девять делегаций воздержались. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на этом фоне заявил, что российская сторона «крайне разочарована, что сегодня совету не удалось задействовать механизм, предусмотренный статьей 6 КБТО», согласно положениям которой «каждое государство — участник конвенции обязуется сотрудничать в проведении любых расследований, которые могут быть предприняты Советом Безопасности». Он добавил, что страны Запада вспоминают про устав ООН и международное право только тогда, когда это нужно им.
В Китае также раскритиковали решение СБ ООН. Как заявил зампостпреда Китая при всемирной организации Гэн Шуан, проект российской резолюции о создании комиссии для расследования фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии (КБТО) Вашингтоном и Киевом в ходе военно-биологической деятельности на Украине не следовало блокировать. По его словам, любые свидетельства или улики, касающиеся КБТО, заслуживают полного внимания международного сообщества и требуют подробных ответов и разъяснений вовлеченных сторон.
«К сожалению ряд вопросов, поставленных Россией, остался без исчерпывающих ответов. Россия подала жалобу в СБ и запросила запустить расследование. Это оправдано и легитимно, и не должно было быть заблокировано», - приводит РИА Новости слова Гэн Шуана.
Тем временем даже в Германии выступили за поиск диалога с Россией. Как заявил 2 ноября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, канцлер Германии Олаф Шольц выступает за то, чтобы найти с российским президентом Владимиром Путиным общий язык.
«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию в отношении Путина и изменил ее в отношении России, подчеркнув, что важно найти общий язык», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah в Twitter.
Так, еще 19 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц. В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.
Многие специалисты и эксперты считают, что опыты США на Украине также связаны и с планами Киева разработать собственное ядерное оружие. Член-корреспондент Академии военных наук РФ (РАВН) Владимир Козин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США и украинские администрации впоследствии хотели обвинить Россию в том, что она повысила уровень боеготовности своих ядерных сил.
«Тема создания образцов бактериологического (биологического) оружия является доказательством того, что США и украинские администрации планировали использование такого вида оружия с целью агрессии, с целью уничтожения людей – и военных, и гражданских. Эта линия дополняет две других. Первая – создание Украиной ядерного оружия опять же с помощью Соединенных Штатов. Вторая линия – неосновательное обвинение РФ о том, что мы повысили уровень боеготовности своих ядерных сил», - говорил Козин.
О существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона, рассказали в Минобороны РФ еще в начале марта. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.
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