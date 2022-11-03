Уничтожение людей: Украину обвиняют в разработке биологического и ядерного оружия

«Цель письма и просьбы - предотвратить дальнейшие потери жизни и собственности в обеих странах. Почти каждый политический спор возможно урегулировать, не прибегая к войне», - приводит РИА Новости слова конгрессмена.

Госар также отметил, что ответ на выдвинутую им инициативу пока не был получен. Опубликованное письмо к лидерам России и Украины содержит «далеко не полный план», признал конгрессмен, однако необходимость деэскалации обстановки в мире «слишком важна, чтобы не пойти на такой шаг».

Так, политик-республиканец в конце октября опубликовал письмо, в котором пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в город Феникс (штат Аризона – ред. НСН) на мирные переговоры. Как подчеркивал Госар, Феникс расположен достаточно далеко от зоны конфликта и организаций, которые «подстегивают к войне», чтобы послужить площадкой для продуктивного диалога.