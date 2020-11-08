В США вторые сутки фиксируют рекорды по заражению COVID-19
8 ноября 202015:17
В США за сутки 126 тысяч человек заразились коронавирусом COVID-19. Это на 4000 тысячи больше, чем накануне, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Известно, что за сутки скончались 1146 американцев.
Всего в Штатах зарегистрировано почти 10 миллионов инфицированных коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек.
Отмечается, что вспышку COVID-19 в США регистрируют после выборов президента США 3 ноября, при подготовке к которым в США проводили массовые мероприятия.
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Заразились
1,8 млн+20 498 / сут.
Умерли
30 537+286 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+11 492 / сут.
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8 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru