В США вторые сутки фиксируют рекорды по заражению COVID-19

В США за сутки 126 тысяч человек заразились коронавирусом COVID-19. Это на 4000 тысячи больше, чем накануне, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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Известно, что за сутки скончались 1146 американцев.

Всего в Штатах зарегистрировано почти 10 миллионов инфицированных коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек.

Отмечается, что вспышку COVID-19 в США регистрируют после выборов президента США 3 ноября, при подготовке к которым в США проводили массовые мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:КоронавирусСШАВыборы в США
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