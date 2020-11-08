В США вторые сутки фиксируют рекорды по заражению COVID-19

Известно, что за сутки скончались 1146 американцев.

Всего в Штатах зарегистрировано почти 10 миллионов инфицированных коронавирусом, скончались более 236 тысяч человек.

Отмечается, что вспышку COVID-19 в США регистрируют после выборов президента США 3 ноября, при подготовке к которым в США проводили массовые мероприятия.

