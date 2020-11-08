Глава ВОЗ поздравил Байдена и призвал к солидарной борьбе с COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, поздравляя Джо Байдена с победой на президентских выборах, а также его вице-президента Камалу Харрис, отметил необходимость солидарных усилий в борьбе с COVID-19. Об этом Гебрейесус написал в Twitter.

WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа

«Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис! Я и мои коллеги в ВОЗ ожидаем работы с вами и вашими командами», — цитируют «Известия» главу ВОЗ.

Он также отметил важность всеобщей солидарности в защите жизней в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Газета.ru.

Ранее Байден заявил о своем намерении отменить ряд указов действующего президента США Дональда Трампа, в том числе выход страны из состава ВОЗ.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СШАДжо БайденВОЗКоронавирус
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