Глава ВОЗ поздравил Байдена и призвал к солидарной борьбе с COVID-19

«Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис! Я и мои коллеги в ВОЗ ожидаем работы с вами и вашими командами», — цитируют «Известия» главу ВОЗ.

Он также отметил важность всеобщей солидарности в защите жизней в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет Газета.ru.

Ранее Байден заявил о своем намерении отменить ряд указов действующего президента США Дональда Трампа, в том числе выход страны из состава ВОЗ.

