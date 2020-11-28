В США впервые за сутки зарегистрировали более 200 тысяч COVID-больных

В США впервые с начала эпидемии COVID-19 суточный прирост случаев заражения коронавирусом преодолел отметку в 200 тысяч, сообщает РИА Новости.

По данным университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом американцев составило 205 557 человек, умерли 1404 человека.

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Как сообщают в университете Джонса Хопкинса, где обобщают все открытые данные о статистике заболевания, всего с начала эпидемии в США выявили 13 092 661 случай заражения коронавирусом. От инфекции погибли более 264 тысяч человек, вылечились - свыше 4,9 миллиона.

Всего в мире, по сведениям ученых, более 61 миллиона человек заражены COVID-19, скончались более 1,4 миллиона пациентов.

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ФОТО: pixabay.com
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