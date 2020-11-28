В США впервые за сутки зарегистрировали более 200 тысяч COVID-больных

Как сообщают в университете Джонса Хопкинса, где обобщают все открытые данные о статистике заболевания, всего с начала эпидемии в США выявили 13 092 661 случай заражения коронавирусом. От инфекции погибли более 264 тысяч человек, вылечились - свыше 4,9 миллиона.

Всего в мире, по сведениям ученых, более 61 миллиона человек заражены COVID-19, скончались более 1,4 миллиона пациентов.