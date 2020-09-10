В США умер автор музыки к фильму «‎Криминальное чтиво»





Один из основателей, композитор и музыкант легендарной фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл умер в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его супруга Тиа Синклер, пишет издание Variety. По ее словам, Рональд Белл скончался накануне, 9 сентября, в своем доме на Виргинских островах. Информации о причине его смерти пока нет.

Напомним, в 1964 году Белл вместе с братом Робертом основал группу Kool & The Gang. Большую популярность коллектив получил в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness. Их главный хит Celebration, вышедший в 1980-х годах, считается одной из самых популярных свадебных песен всех времен.

Кроме того, музыка Рональда Белла звучит в фильмах «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботним вечером» и «Рокки».