В США умер автор музыки к фильму «Криминальное чтиво»
Один из основателей, композитор и музыкант легендарной фанк-группы Kool & the Gang Рональд Белл умер в США в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его супруга Тиа Синклер, пишет издание Variety. По ее словам, Рональд Белл скончался накануне, 9 сентября, в своем доме на Виргинских островах. Информации о причине его смерти пока нет.
Напомним, в 1964 году Белл вместе с братом Робертом основал группу Kool & The Gang. Большую популярность коллектив получил в 1970-е годы, выпустив множество знаковых песен того времени, включая Jungle Boogie, Summer Madness. Их главный хит Celebration, вышедший в 1980-х годах, считается одной из самых популярных свадебных песен всех времен.
Кроме того, музыка Рональда Белла звучит в фильмах «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботним вечером» и «Рокки».
Между тем, ранее в США скончался экс-гитарист группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Соответствующая запись появилась в Twitter-аккаунте коллектива.
«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между», — отмечается в посте в социальной сети.
Напомним, Шерман был участником первого тура Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Он заменил гитариста Хиллеля Словака и работал над дебютным альбомом коллектива в 1983 году и второго диска.
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