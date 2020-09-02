Экс-солист группы «Ласковый май» Прико умер в 47 лет
Бывший солист музыкальной группы «Ласковый май» Александр Прико умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщил экс-фронтмен группы Юрий Шатунов в своем Instagram.
Шатунов выразил соболезнования близким Прико, отметив, что потрясен печальной новостью, подчеркивает Свободная пресса.
Как сообщает РИА Новости, ранее Прико был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его супруга сообщила о диагностированной онкологии у музыканта, пишет агентство.
Накануне стало известно о смерти народного артиста РФ Бориса Клюева. Он также скончался от ракового заболевания. Ему было 76 лет.
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