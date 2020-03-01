В США просчитали последствия ядерного удара по своей территории
Ядерный удар, который США нанесут по другим странам, будет иметь последствия для самих Соединенных Штатов. Об этом заявил профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс. Такое заключение он сделал в статье для журнала The Conversation.
Пирс считает, что при запуске с территории США 1 тыс. боеголовок возникнут изменения климата, которые повлекут массовый голод. В Соединенных Штатах, согласно его прогнозам, ежегодно будут умирать примерно 140 тыс. человек.
При использовании всего ядерного боезапаса число человеческих смертей в США вырастет до 5 млн ежегодно, отмечает Газета.ru.
Ученый делает вывод, что даже безответная ядерная атака США по России или Китаю окажется для страны губительной.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН поспорил с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александром Шериным насчет того, что Россия не будет использовать ядерное оружие по центрам НАТО в Европе. Сивков заявил, что ядерный удар по Европе будет однозначно, если она создаст группировку войск, которая будет угрожать безопасности и территориальной целостности России.
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