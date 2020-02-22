В США готовятся к ядерному удару России по Европе
В США состоялись военные учения на случай ядерного удара России по Европе. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Ведомство опубликовало расшифровку стенограммы брифинга представителя минобороны Соединенных штатов по итогам отработки сценария учений, сообщает Газета.ru.
В соответствии с американским сценарием военных действий, Россия использовала ядерное оружие малой мощности, которое было направлено против одного из объектов на территории НАТО при войне с Европой.
Представитель минобороны США заявил, что на учениях военные отработали ответную реакцию Соединенных Штатов, которая предусматривала ядерный удар по России.
Отмечается, что в учениях участвовали глава Пентагона Марк Эспер и члены конгресса США.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что его внуки в военные игры играют лучше, чем фантазируют военные эксперты США.
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