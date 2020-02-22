В США готовятся к ядерному удару России по Европе

В США состоялись военные учения на случай ядерного удара России по Европе. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Ведомство опубликовало расшифровку стенограммы брифинга представителя минобороны Соединенных штатов по итогам отработки сценария учений, сообщает Газета.ru.

В соответствии с американским сценарием военных действий, Россия использовала ядерное оружие малой мощности, которое было направлено против одного из объектов на территории НАТО при войне с Европой.