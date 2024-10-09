Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy
На фоне происходящих в мире событий гражданам России, Китая и других стран необходимо сформировать «иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры», сообщила RT официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Так она прокомментировала скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy). По словам дипломата, этого не могли не знать в полиции, в ФБР, в Белом доме.
Захарова указала, что соответствующую информацию кто-то боялся озвучить, а кто-то хотел приберечь для подходящего момента.
Рэпера задержали на Манхэттене. Он сотрудничал со следствием, однако не признает вину и считает обвинения сфабрикованными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru