Так она прокомментировала скандал с музыкантом и продюсером Шоном Комбсом (P.Diddy). По словам дипломата, этого не могли не знать в полиции, в ФБР, в Белом доме.

Захарова указала, что соответствующую информацию кто-то боялся озвучить, а кто-то хотел приберечь для подходящего момента.

Рэпера задержали на Манхэттене. Он сотрудничал со следствием, однако не признает вину и считает обвинения сфабрикованными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

