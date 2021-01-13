В США обнаружили два новых штамма коронавируса
В Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, сообщил медицинский центр местного университета. Один штамм схож с британским, во втором же имеются три генетические мутации.
По словам ученых, второй штамм более заразен, чем все известные виды коронавируса. При этом у специалистов пока нет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эффективность вакцин к этой разновидности инфекции.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека. В свою очередь, эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru