В США обнаружили два новых штамма коронавируса

По словам ученых, второй штамм более заразен, чем все известные виды коронавируса. При этом у специалистов пока нет информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть эффективность вакцин к этой разновидности инфекции.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в эфире НСН объяснил, каким образом вирус мутирует в организме человека. В свою очередь, эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН высказал мнение, что в России может быть несколько штаммов коронавируса.

