В США арестован россиянин из-за экспорта микроэлектроники

Российский гражданин Денис Постовой арестован в США, сообщает Ura.ru.

СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники для военных целей. 44-летний мужчина живет в Сарасоте. Среди других обвинений, выдвинутых против него — нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанда, отмывание денег и мошенничество в отношении США.

Постовой обвиняется в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях, включая производство беспилотников.

Ранее россиянина, объявленного в международный розыск за банковские махинации, арестовали на курорте в Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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