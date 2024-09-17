В США арестован россиянин из-за экспорта микроэлектроники

Его обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники для военных целей. 44-летний мужчина живет в Сарасоте. Среди других обвинений, выдвинутых против него — нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанда, отмывание денег и мошенничество в отношении США.

Постовой обвиняется в экспорте микроэлектроники, которая может быть использована в военных технологиях, включая производство беспилотников.

Ранее россиянина, объявленного в международный розыск за банковские махинации, арестовали на курорте в Болгарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

