СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, сообщает издание Postimees.
Россиянин подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.
Предполагается, что Конощенок отправлял из Эстонии в Россию американскую электронику и патроны для оружия.
Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 532 / сут.
Умерли
393 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 675 / сут.
- Стрелков вызвал Соловьева на публичные дебаты
- Путин сделал прививку от гриппа
- «Победа» с 28 января начнёт летать в Дубай
- В Бердянске диверсанты подорвали подстанцию и опору ЛЭП
- Компания Sminex купила девелопера «Интеко»
- СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США
- Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы
- СМИ: Заговорщики в ФРГ готовили убийство канцлера Шольца
- Совфед одобрил снижение налоговой нагрузки на НКО
- СМИ: России удалось победить страны Запада в экономической войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru