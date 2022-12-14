СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Предполагается, что Конощенок отправлял из Эстонии в Россию американскую электронику и патроны для оружия.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции.

