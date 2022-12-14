СМИ: Эстония подтвердила арест россиянина по запросу США

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) подтвердила арест по запросу США гражданина России Вадима Конощенка, сообщает издание Postimees.

Россиянин подозревается в закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.

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Предполагается, что Конощенок отправлял из Эстонии в Россию американскую электронику и патроны для оружия.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что пяти россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в США, если будет доказано, что они закупали военную продукцию, обходя санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрестыСШАЭстония
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