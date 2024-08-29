В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

Россиянина, объявленного в международный розыск за банковские махинации, арестовали на курорте в Болгарии. Об этом сообщил портал Varna24, ссылаясь на данные полиции Варненской области.

Гражданина РФ задержали в среду в ходе спецоперации с участием работников национальной и региональной полиции Болгарии. По данным полиции, 58-летний мужчина скрывался в курортном комплексе святых Константина и Елены. Россиянин был объявлен в розыск Интерполом за банковские и имущественные махинации.

Как отметили в полиции, сейчас проходит процедура в соответствии с законом об экстрадиции в случае европейского ордера на арест. О деле проинформировали прокуратуру и министерство внутренних дел.

Ранее из Черногории экстрадировали россиян Алексея Ушкалова и Андрея Маркуса, которые обвиняются в даче взятки замглавы департамента здравоохранения Брянской области, напоминает RT.

