В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина
Россиянина, объявленного в международный розыск за банковские махинации, арестовали на курорте в Болгарии. Об этом сообщил портал Varna24, ссылаясь на данные полиции Варненской области.
Гражданина РФ задержали в среду в ходе спецоперации с участием работников национальной и региональной полиции Болгарии. По данным полиции, 58-летний мужчина скрывался в курортном комплексе святых Константина и Елены. Россиянин был объявлен в розыск Интерполом за банковские и имущественные махинации.
Как отметили в полиции, сейчас проходит процедура в соответствии с законом об экстрадиции в случае европейского ордера на арест. О деле проинформировали прокуратуру и министерство внутренних дел.
Ранее из Черногории экстрадировали россиян Алексея Ушкалова и Андрея Маркуса, которые обвиняются в даче взятки замглавы департамента здравоохранения Брянской области, напоминает RT.
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