Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» попали в список террористов и экстремистов. Об этом сообщет пресс-служба Росфинмониторинга.
В частности, в перечень внесли непосредственных исполнителей, которыми по версии следствия являются Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.
«Мирзоев Далерджон Баротович (23.11.1991 г.р., Таджикистан); Рачабализода Саидакрами Муродали (04.02.1994 г.р., Таджикистан); Фаридуни Шамсидин (17.09.1998 г.р., Таджикистан); Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович (20.05.2004 г.р., Таджикистан)», - указано в списке.
Ранее в Басманном суде Москвы заявили, что обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов обжаловал решение об аресте, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru