В СПЧ заявили об окончании лечения Сванидзе

Лечение журналиста и экс-члена Совета по правам человека при президенте Николая Сванидзе, оказавшегося в больнице в начале февраля, завершено, он проходит реабилитацию. Об этом заявила правозащитница, член СПЧ Ева Меркачева, сообщил портал Lenta.ru.

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По ее словам, журналист чувствует себя хорошо, сам говорит и дышит. Также он пообещал Меркачевой созвониться в ближайшее время, при этом Сванидзе активно общается с близкими.

Ранее сообщалось, что Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СПЧЛечениеРеабилитацияНиколай Сванидзе

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