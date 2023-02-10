В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного Сванидзе

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева поделилась информацией о состоянии журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе.

Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе

Журналист находится в реанимации, но ему становится лучше, заявила Меркачева. Ее слова передает РИА Новости.

Член СПЧ уточнила, что Сванидзе могут перевести из реанимации в ближайшее время, если позволит его состояние.

«Но восстановление само по себе будет очень долгим процессом», - добавила она.

Журналиста госпитализировали 6 февраля с пневмонией и отеком легких. Его доставили в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
ТЕГИ:ГоспитализацияНиколай Сванидзе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры