В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного Сванидзе

Журналист находится в реанимации, но ему становится лучше, заявила Меркачева. Ее слова передает РИА Новости.

Член СПЧ уточнила, что Сванидзе могут перевести из реанимации в ближайшее время, если позволит его состояние.

«Но восстановление само по себе будет очень долгим процессом», - добавила она.

Журналиста госпитализировали 6 февраля с пневмонией и отеком легких. Его доставили в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет НСН.

