В СПЧ рассказали о состоянии госпитализированного Сванидзе
Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева поделилась информацией о состоянии журналиста и общественного деятеля Николая Сванидзе.
Журналист находится в реанимации, но ему становится лучше, заявила Меркачева. Ее слова передает РИА Новости.
Член СПЧ уточнила, что Сванидзе могут перевести из реанимации в ближайшее время, если позволит его состояние.
«Но восстановление само по себе будет очень долгим процессом», - добавила она.
Журналиста госпитализировали 6 февраля с пневмонией и отеком легких. Его доставили в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пишет НСН.
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