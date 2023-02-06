СМИ: Журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких

Отмечается, что Сванидзе отвезли в инфекционную больницу. Указывается, что отек уже спал, но журналиста были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

При этом издание подчеркнуло, что помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла информацию о том, что он на ИВЛ, однако никаких уточнений не дала.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российский фигурист Роман Костомаров может лишиться части ноги из-за гангрены. Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время медики проводят консультации.

