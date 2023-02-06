СМИ: Журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких
Общественного деятеля и журналиста Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отеком легких. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Сванидзе отвезли в инфекционную больницу. Указывается, что отек уже спал, но журналиста были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
При этом издание подчеркнуло, что помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла информацию о том, что он на ИВЛ, однако никаких уточнений не дала.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российский фигурист Роман Костомаров может лишиться части ноги из-за гангрены. Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время медики проводят консультации.
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