В СПЧ возмутились требованием прокуратуры по делу Светланы Прокопьевой

Комиссия Совета при президенте Российской федерации по развитию гражданского общества и правам человека по свободе информации и правам журналистов возмущена требованием прокуратуры лишить псковскую журналистку Светлану Прокопьеву свободу и отправить на шесть лет в колонию. Об этом заявил член СПЧ, главный редактор газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев в своем блоге на сайте СПЧ.

Он отметил, что требование прокуратуры в отношение коллеги также предполагает запрет на журналистскую деятельность на четыре года.

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Гусев считает, что возбуждение уголовного дела против журналиста, который пытался разобраться в мотивах террориста, абсурдно.

«На тему мотивации террористов, зарождения терроризма, как явления, написаны сотни книг. Попытки разобраться в их мотивах не делают людей соучастниками преступления. Прокопьева никак не высказывалась в поддержку поступка Жлобицкого. Сам факт возбуждения дела против нее - абсурден», - считает Гусев.

Прокопьеву обвиняют по статье ст 205.2 ч.2 УК РФ в деле об «оправдании терроризма» за вывод, который журналистка сделала в эфире «Эха Москвы во Пскове» о самоподрыве 17-летнего Михаила Жлобицкого около здания архангельского УФСБ. Прокопьева предположила, что «государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям», напомнил Гусев.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ТерроризмЖурналистыСПЧПавел Гусев
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