Пикетчики в поддержку журналистки Прокопьевой задержаны у здания ФСБ в Москве
Репортёр «Новой газеты» и активист Илья Азар задержан у здания Федеральной службы безопасности в российской столице за одиночное пикетирование в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Ранее сегодня прокурор потребовал в суде приговорить её к 6 годам лишения свободы за статью о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.
Силовики также задержали еще более десятка человек у здания ФСБ и препроводили их в автозак, передает «Интерфакс». Среди задержанным были замечены сотрудник интернет-издания «Медуза» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.
Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву обвиняют по статье Уголовного кодекса «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Речь идёт о тексте, который она озвучила в ноябре 2018 года в эфире псковско подразделения радио «Эхо Москвы». Затем статья была размещена на сайте аффилированного с этой радиостанцией местного издания.
Журналистка рассуждала о причинах ЧП в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Тогда 17-летний Михаил Жлобицкий сумел пронести в приёмную самодельное взрывное устройство, при детонации которого погиб сам, а трое сотрудников ведомства получили ранения.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор журналистке, так как не усматривает в её тексте «оправдания терроризма». По словам Соловьёва такая позиция основана на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов.
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