Пикетчики в поддержку журналистки Прокопьевой задержаны у здания ФСБ в Москве

Репортёр «Новой газеты» и активист Илья Азар задержан у здания Федеральной службы безопасности в российской столице за одиночное пикетирование в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Ранее сегодня прокурор потребовал в суде приговорить её к 6 годам лишения свободы за статью о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

Силовики также задержали еще более десятка человек у здания ФСБ и препроводили их в автозак, передает «Интерфакс». Среди задержанным были замечены сотрудник интернет-издания «Медуза» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву обвиняют по статье Уголовного кодекса «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Речь идёт о тексте, который она озвучила в ноябре 2018 года в эфире псковско подразделения радио «Эхо Москвы». Затем статья была размещена на сайте аффилированного с этой радиостанцией местного издания.