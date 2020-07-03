Пикетчики в поддержку журналистки Прокопьевой задержаны у здания ФСБ в Москве

Репортёр «Новой газеты» и активист Илья Азар задержан у здания Федеральной службы безопасности в российской столице за одиночное пикетирование в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Ранее сегодня прокурор потребовал в суде приговорить её к 6 годам лишения свободы за статью о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

Силовики также задержали еще более десятка человек у здания ФСБ и препроводили их в автозак, передает «Интерфакс». Среди задержанным были замечены сотрудник интернет-издания «Медуза» Кристина Сафонова и пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву обвиняют по статье Уголовного кодекса «Публичное оправдание и пропаганда терроризма». Речь идёт о тексте, который она озвучила в ноябре 2018 года в эфире псковско подразделения радио «Эхо Москвы». Затем статья была размещена на сайте аффилированного с этой радиостанцией местного издания.

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Журналистка рассуждала о причинах ЧП в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Тогда 17-летний Михаил Жлобицкий сумел пронести в приёмную самодельное взрывное устройство, при детонации которого погиб сам, а трое сотрудников ведомства получили ранения.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор журналистке, так как не усматривает в её тексте «оправдания терроризма». По словам Соловьёва такая позиция основана на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов.

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Фото: facebook.com/iazar
ТЕГИ:ПикетЗадержаниеФСБ
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