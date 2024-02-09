В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»

Отмечается, что Ахияретдинов раскритиковал монумент за обнаженную грудь в своем видеообращении к российскому лидеру Владимиру Путину.

Кабанов заявил, что необходимо обратить внимание на заявления Ахияретдинова, а не на образ памятника. Член СПЧ уже направил заявление в Следственный комитет. Он также назвал ужасающим и извращенным сравнение памятника Победе в Сталинградской битве с «голой вечеринкой» Ивлеевой.

Ранее украинские власти снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне.

