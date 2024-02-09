В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»
Озверевшие дикари-ваххабиты разрушили множество исторических и культурных памятников в угоду исламу, который видит в них харам. Так в своем Telegram-канале прокомментировал недовольство мусульманского активиста Расула Ахияретдинова волгоградским монументом «Родина-мать» член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
Отмечается, что Ахияретдинов раскритиковал монумент за обнаженную грудь в своем видеообращении к российскому лидеру Владимиру Путину.
Кабанов заявил, что необходимо обратить внимание на заявления Ахияретдинова, а не на образ памятника. Член СПЧ уже направил заявление в Следственный комитет. Он также назвал ужасающим и извращенным сравнение памятника Победе в Сталинградской битве с «голой вечеринкой» Ивлеевой.
Ранее украинские власти снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таиланде по ордеру Интерпола арестовали россиянина
- В РУСАДА пояснили, сможет ли Валиева участвовать в ледовых шоу
- Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер вышла замуж
- В Башкирии в ДТП на трассе погибли два человека
- Новый главком ВСУ Сырский выразил надежду на продолжение международной помощи
- В СПЧ возмутились из-за призыва активистов прикрыть монумент «Родина-мать»
- Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав
- СМИ: Кипрский банк Hellenic закрыл счета сотен россиян
- Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн
- ВЦИОМ: Более 79 процентов россиян доверяют Путину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru