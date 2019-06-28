Кокорин и Мамаев будут сидеть в одной колонии

Осуждённые за две драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут отбывать наказание в одной колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ФСИН Валерия Максименко.

По его словам, причиной для отправки заключённых в разные поселения может стать только их собственное желание, пишет РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что братьям Кокориным также разрешили отбывать сроки в одной колонии, напоминает RT.

В то же время авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский ранее рассказал, что в его бытность арестантом было не принято сажать «подельников» в одну колонию. О том, почему в случае с футболистами опасаться нечего, читайте в материале НСН.

