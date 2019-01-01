Во ФСИН пожалели Кокорина и Мамаева

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания. Как пишет «Интерфакс», представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков отмети, что также были этапированы брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.

Между тем, заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко предположил, что футболистов хорошо примут в любой колонии страны. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Говорит Москва». По словам Максименко, футболистам не придется «вписываться в хату», поскольку их знает весь мир. Они, по словам замдиректора ФСИН, «совершенно нормальные, честные, правильные парни, которых жалеет вся страна.

Кроме того, Валерий Максименко заявил, что Кокорина и Мамаева в России уже считают пострадавшими и потерпевшими, потому что «ребятам досталось больше, чем они совершили».

Напомним, ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитного и Александра Кокорина этапировали в Белгород.