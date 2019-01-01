Во ФСИН пожалели Кокорина и Мамаева
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания. Как пишет «Интерфакс», представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков отмети, что также были этапированы брат Кокорина Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий.
Между тем, заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко предположил, что футболистов хорошо примут в любой колонии страны. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «Говорит Москва». По словам Максименко, футболистам не придется «вписываться в хату», поскольку их знает весь мир. Они, по словам замдиректора ФСИН, «совершенно нормальные, честные, правильные парни, которых жалеет вся страна.
Кроме того, Валерий Максименко заявил, что Кокорина и Мамаева в России уже считают пострадавшими и потерпевшими, потому что «ребятам досталось больше, чем они совершили».
Напомним, ранее адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его подзащитного и Александра Кокорина этапировали в Белгород.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о хулиганстве и драках в центре столице. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл – 1 год и 6 месяцев колонии, а детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - 1 год 5 месяцев.
Ранее НСН писала, что Александр Кокорин перед отправкой в колонию пройдёт обследование у травматолога. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. В свою очередь, врач ФК «Зенит» отметил, что у Кокорина давно наблюдаются проблемы с коленом. А нахождение в местах заключения может грозить ему потерей работоспособности.
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