Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе

Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

Николай Дроздов сообщил, что его выпишут из больницы 7 февраля

По его словам, у Сванидзе диагностировали отек легких. Гусев отметил, что никаких новых данных о состоянии правозащитника пока нет.

Ранее, 6 февраля, о госпитализации Сванидзе сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник. Отмечалось, что Сванидзе отвезли в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияГоспитализация
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