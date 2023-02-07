Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе
Журналист, бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил РИА Новости председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
По его словам, у Сванидзе диагностировали отек легких. Гусев отметил, что никаких новых данных о состоянии правозащитника пока нет.
Ранее, 6 февраля, о госпитализации Сванидзе сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник. Отмечалось, что Сванидзе отвезли в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Президент Эстонии отозвал с должности посла страны в России
- СМИ: Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
- Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»
- СМИ: Госпитализированному Костомарову ампутировали стопу
- Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе
- Аналитики назвали условие неэффективности потолка цен на российскую нефть
- В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Ульянов: Во время визита в Москву Гросси озвучит новые идеи по защите ЗАЭС
- Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381
- В МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru