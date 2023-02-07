Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе

По его словам, у Сванидзе диагностировали отек легких. Гусев отметил, что никаких новых данных о состоянии правозащитника пока нет.

Ранее, 6 февраля, о госпитализации Сванидзе сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник. Отмечалось, что Сванидзе отвезли в инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает НСН.

