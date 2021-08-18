В СПЧ призвали россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе

По его словам, в России слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и праздников. «Тренд должен быть в другую сторону», - заявил глава СПЧ.

Он сказал, что некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, и не думают о четрыехдневке. При этом он вспомнил, что большая часть населения страны получает менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России

