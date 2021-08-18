В СПЧ призвали россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе
Надо больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели, считает глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Свою точку зрения он изложил в интервью «Известиям».
По его словам, в России слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и праздников. «Тренд должен быть в другую сторону», - заявил глава СПЧ.
Он сказал, что некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, и не думают о четрыехдневке. При этом он вспомнил, что большая часть населения страны получает менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.
Ранее в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России
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