В СПЧ призвали россиян забыть о четырехдневной рабочей неделе

Надо больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели, считает глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Свою точку зрения он изложил в интервью «Известиям».

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По его словам, в России слишком много разговоров о сокращении рабочей недели и праздников. «Тренд должен быть в другую сторону», - заявил глава СПЧ.

Он сказал, что некоторые агрономы зарабатывают от 50 до 200 тысяч рублей, и не думают о четрыехдневке. При этом он вспомнил, что большая часть населения страны получает менее 27-28 тысяч рублей, а то и 15-20 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России

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ФОТО: РИА Новости//Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссиянеСПЧ
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