В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России

В Государственной думе предложили увеличить количество рабочих дней для россиян. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. По его словам, нужно не о четырехдневной рабочей неделе думать, а о продленке. Арефьев добавил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневную рабочую неделю, передают "Известия".

Ранее стало известно, что треть россиян не поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.



