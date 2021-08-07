В Госдуме предложили увеличить рабочую неделю в России
В Государственной думе предложили увеличить количество рабочих дней для россиян. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. По его словам, нужно не о четырехдневной рабочей неделе думать, а о продленке. Арефьев добавил, что в стране нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на четырехдневную рабочую неделю, передают "Известия".
Ранее стало известно, что треть россиян не поддерживают введение четырехдневной рабочей недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru