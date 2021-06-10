Министр труда заявил, что россиянам не нужны дополнительные выходные

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости вводить дополнительные выходные, сообщили «Известия».

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным

Он отметил, что в России соотношение рабочего и нерабочего времени сбалансировано. Котяков подчеркнул, что если сделать 31 декабря выходным днем, то придется уменьшить количество остальных новогодних каникул. По мнению министра, менять устоявшуюся традицию нельзя.

Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Котяков же подчеркнул, что сейчас этот вопрос неактуален, сообщило URA.RU.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВыходныеРоссияМинтруд
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