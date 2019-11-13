В СПЧ объяснили «особый статус» Захарченко: Лишают УДО

Экс-полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый по коррупционной статье к 12,5 года лишения свободы, получил статус заключённого, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Как сообщила «Коммерсанту» адвокат осуждённого Валерия Туникова, меру применили перед предстоящим этапированием в колонию строгого режима. Она влечет за собой усиление контроля и ряд других ограничений.

Статус склонного к побегу ввели на основе оперативной информации, вероятно, полученной от ФСБ.

Глава комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте Игорь Каляпин заявил НСН, что подобная секретная информация должна быть обнародована, иначе у человека нет шансов её опровергнуть.

«Это нехорошая тенденция, когда статус тех или иных людей меняется на основе секретной информацией, которую потому и обжаловать ее нельзя. Я с уважением отношусь к оперативной работе, к тому, что могут быть секретные сведения. Это нормально. Но ненормально, когда на их основе принимаются такие решения. Человек должен иметь право опровергнуть, оспорить, привести аргументы. И, зачастую, бывает, что вся эта информация - вранье», - резюмировал эксперт.

После получения особого статуса в личном деле экс-полковника и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, сигнализирующая об опасности для окружающих.