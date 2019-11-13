Дело полковника Захарченко обжалуют в Верховном суде

Экс-полковника и теперь уже экс-миллиардера Дмитрия Захарченко признали опасным для окружающих. Как рассказал «Ъ», его адвокат Валерия Туникова, на основании некой оперативной информации Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.

Это означает, что осужденный будет обязан отмечаться практически каждый час у надзирателя. Малейшее нарушение будет занесено в личное дело. На практике это означает, что Захарченко практически лишиться возможности выйти по условно-досрочному освобождению.

При этом сторона защиты уточняет, что за три года, которые экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД провел в СИЗО, он не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов и не получал никаких замечаний.

Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в свою очередь, сообщил НСН, что дело может быть передано в Верховный суд (слушайте аудио).