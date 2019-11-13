Дело полковника Захарченко обжалуют в Верховном суде
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в эксклюзивном интервью НСН заявил, что сесть в тюрьму на 12,5 лет за использование скидочной карты в ресторане, это незаконно.
Экс-полковника и теперь уже экс-миллиардера Дмитрия Захарченко признали опасным для окружающих. Как рассказал «Ъ», его адвокат Валерия Туникова, на основании некой оперативной информации Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.
Это означает, что осужденный будет обязан отмечаться практически каждый час у надзирателя. Малейшее нарушение будет занесено в личное дело. На практике это означает, что Захарченко практически лишиться возможности выйти по условно-досрочному освобождению.
При этом сторона защиты уточняет, что за три года, которые экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД провел в СИЗО, он не оказывал противодействия сотрудникам правоохранительных органов и не получал никаких замечаний.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов, представляющий интересы Захарченко в суде, в свою очередь, сообщил НСН, что дело может быть передано в Верховный суд (слушайте аудио).
«Сейчас защита обжалует приговор, потому что мы уверены, что получить 12 лет лишения свободы за использование якобы скидочной карты в ресторане, это слишком строго и незаконно. Кроме того, Захарченко никакого отношения к этой карте не имеет. Я уверен, что если городской суд не счел нужным до конца вникать в эту историю, то Верховный суд, я думаю, должен это сделать», - уверил Карабанов.
Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. У него изъяли около 8,5 миллиарда рублей. Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Трамп хочут «купить» Эрдогана. Анкара выбирает между Россией и США
- Штрафы за хулиганство могут вырасти в пять раз
- Дело полковника Захарченко обжалуют в Верховном суде
- Три пустых обещания Зеленского могут привести Верховную Раду к роспуску
- Артемий Троицкий устроил в Берлине пикет против «Северного потока-2»