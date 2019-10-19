В СПЧ призвали отменить экзамен по русскому для всех граждан СНГ
Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров в эфире НСН назвал необоснованным требование доказывать знание русского языка жителями бывшего СССР.
Украинцы и белорусы больше не будут сдавать экзамен на знание русского языка. Соответствующие поправки в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» уже одобрил кабинет министров. Теперь им будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка, что упрощает процедуру получения гражданства РФ. В некоторых диаспорах это решение уже назвали несправедливым.
С ними согласен и глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. Он заявил, что экзамен нужно отменить для всех граждан СНГ.
«Мы давно предлагали распространить это на все государства СНГ, потому что там русскоязычных о понимающих язык достаточно много. Ну вот, ограничились только украинцами и белорусами, ну, пускай, хотя бы они для начала. Среди киргизов и казахов тоже много людей, которым необоснованно предъявляется требование о необходимости знать русский язык для легализации. Они итак хорошо им владеют», - сказал он.
Собеседник НСН также призвал национальные диаспоры не молчать и высказываться по этому вопросу.
«Пусть они высказываются об этом. Будет очень хорошо, если дискуссия пойдет. Если до властей это будет доходить, это будет здорово. Нужно двигать, и чтобы с разных сторон обращения были», - заключил Бобров.
Ранее в беседе с НСН президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов заявил, что решение отменить экзамен по русскому языку только для украинцев и белорусов разделило жителей СНГ на граждан «первого» и «второго» сорта.
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