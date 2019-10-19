В СПЧ призвали отменить экзамен по русскому для всех граждан СНГ

19 октября 201919:00
Роман Кондратьев

Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Бобров в эфире НСН назвал необоснованным требование доказывать знание русского языка жителями бывшего СССР. 

Украинцы и белорусы больше не будут сдавать экзамен на знание русского языка. Соответствующие поправки в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» уже одобрил кабинет министров. Теперь им будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка, что упрощает процедуру получения гражданства РФ. В некоторых диаспорах это решение уже назвали несправедливым.

С ними согласен и глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. Он заявил, что экзамен нужно отменить для всех граждан СНГ.

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«Мы давно предлагали распространить это на все государства СНГ, потому что там русскоязычных о понимающих язык достаточно много. Ну вот, ограничились только украинцами и белорусами, ну, пускай, хотя бы они для начала. Среди киргизов и казахов тоже много людей, которым необоснованно предъявляется требование о необходимости знать русский язык для легализации. Они итак хорошо им владеют», - сказал он.

Собеседник НСН также призвал национальные диаспоры не молчать и высказываться по этому вопросу.

«Пусть они высказываются об этом. Будет очень хорошо, если дискуссия пойдет. Если до властей это будет доходить, это будет здорово. Нужно двигать, и чтобы с разных сторон обращения были», - заключил Бобров.

Ранее в беседе с НСН президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов заявил, что решение отменить экзамен по русскому языку только для украинцев и белорусов разделило жителей СНГ на граждан «первого» и «второго» сорта.

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ФОТО: flickr.com
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