В СПЧ призвали отменить экзамен по русскому для всех граждан СНГ

«Мы давно предлагали распространить это на все государства СНГ, потому что там русскоязычных о понимающих язык достаточно много. Ну вот, ограничились только украинцами и белорусами, ну, пускай, хотя бы они для начала. Среди киргизов и казахов тоже много людей, которым необоснованно предъявляется требование о необходимости знать русский язык для легализации. Они итак хорошо им владеют», - сказал он.

Собеседник НСН также призвал национальные диаспоры не молчать и высказываться по этому вопросу.

«Пусть они высказываются об этом. Будет очень хорошо, если дискуссия пойдет. Если до властей это будет доходить, это будет здорово. Нужно двигать, и чтобы с разных сторон обращения были», - заключил Бобров.

Ранее в беседе с НСН президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов заявил, что решение отменить экзамен по русскому языку только для украинцев и белорусов разделило жителей СНГ на граждан «первого» и «второго» сорта.

