Отмена экзамена по русскому для украинцев и белорусов: Чем хуже остальные?
Президент Межрегионального узбекского землячества заявил НСН, что решением отменить экзамен по русскому языку для украинцев и белорусов жителей бывшего СССР разделили на граждан «первого и второго» сорта.
Граждане Украины и Белоруссии больше не будут сдавать экзамен на знание русского языка. Эти поправки в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» уже одобрило правительство. Отмечается, что теперь гражданам этих стран будет достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка. Получение этого статуса упрощает получение российского гражданства. Сейчас экзамен на знание русского языка, в том числе, нужно сдавать и для получения разрешения на временное пребывание.
Президент Межрегионального узбекского землячества Усман Баратов в интервью НСН назвал несправедливыми такие поблажки для граждан Украины и Белоруссии.
«Я бы назвал это Беловежская пуща №2. Из-за этого соглашения в свое время развалился Советский Союз. Опять славянское братство, опять белорусы и украинцы – наши братья, они первого сорта, а вы узбеки, таджики, казахи и киргизы – второго сорта. Ну, в итоге будет к тому, что и СНГ развалится, вот и все», - сказал он.
Баратов добавил, что практически все его соотечественники без проблем сдают экзамен, так как эта процедуру, по его словам, больше напоминает вымогательство.
«Дело не в сложности экзамена, это поставлено на поток – вымогательство денег в виде экзаменов. Практически все, кто приезжают – сдают. Если не с одного раза, то со второго. А за каждый экзамен нужно платить деньги, и не малые. Это очередное пополнение государственного кармана», - заключил собеседник НСН.
Согласно закону, носителями русского языка могут быть признаны иностранцы, если они или их прямые родственники постоянно живут или жили на территории России, Советского Союза или Российской империи в пределах современных границ РФ.
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