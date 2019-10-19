Отмена экзамена по русскому для украинцев и белорусов: Чем хуже остальные?

«Я бы назвал это Беловежская пуща №2. Из-за этого соглашения в свое время развалился Советский Союз. Опять славянское братство, опять белорусы и украинцы – наши братья, они первого сорта, а вы узбеки, таджики, казахи и киргизы – второго сорта. Ну, в итоге будет к тому, что и СНГ развалится, вот и все», - сказал он.

Баратов добавил, что практически все его соотечественники без проблем сдают экзамен, так как эта процедуру, по его словам, больше напоминает вымогательство.

«Дело не в сложности экзамена, это поставлено на поток – вымогательство денег в виде экзаменов. Практически все, кто приезжают – сдают. Если не с одного раза, то со второго. А за каждый экзамен нужно платить деньги, и не малые. Это очередное пополнение государственного кармана», - заключил собеседник НСН.

Согласно закону, носителями русского языка могут быть признаны иностранцы, если они или их прямые родственники постоянно живут или жили на территории России, Советского Союза или Российской империи в пределах современных границ РФ.

