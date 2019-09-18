В СПЧ усомнились в росте неприязни россиян к трудовым мигрантам
Глава комиссии по миграционной политике СПЧ заявил в эфире НСН, что в российском обществе хорошо развита толерантность.
В России снова выросла доля граждан, не приветствующих поток иностранной рабочей силы. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра», большинство участников которого (72%) высказались за ограничение притока трудовых мигрантов. Год назад такого мнения придерживались 67% респондентов, а в 2017 году еще на 9% меньше.
Сомнительными посчитал результаты опроса «Левада-центра» глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. В эфире НСН он заявил, что число россиян, не приветствующих поток рабочей силы из-за рубежа, не изменилось.
«Мне кажется, ничего не изменилось. Сколько было, столько и осталось. Просто, может быть, другую целевую категорию опросили или вопрос как-то по-другому сформулировали. Я считаю, что вообще нет никаких изменений, ни волнений, ни конфликта, ничего такого не было», — сказал собеседник агентства
Евгений Бобров добавил, что отношение россиян к трудовым мигрантам даже улучшилось в последнее время за счет житейского опыта.
«Чуть-чуть, но улучшается. Никаких ухудшающихся аспектов нет. Кому нужно воспользоваться услугами садовника, нянечки или дворников, разумеется, берут мигрантов. Например, представителей Украины, Белоруссии, Узбекистана, они работают не хуже россиян. Просто к людям с житейским опытом приходит мудрость, и те, кому нужны специалисты разной квалификации, пользуются услугами мигрантов и бывают довольны этим. У нас в целом в обществе толерантность достаточно хорошо развита, и никаких новых особенностей за год я бы не отметил», — заявил глава комиссии по миграционной политике СПЧ.
Напомним, что в декабре 2018 года ВЦИОМ зафиксировал улучшение отношения россиян к мигрантам. При этом граждане по-прежнему считают, что иммиграция имеет больше негативных, нежели позитивных последствий для России, отметили социологи. Так, 51 процент участников опроса считали, что иммигранты усиливают проблемы преступности, а 49 процентов опрошенных заявили, что мигранты повышают конкуренцию на рынке труда. В то же время 48 процентов респондентов полагали, что приезжие помогают восполнить дефицит рабочей силы на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе.
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