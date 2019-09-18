В СПЧ усомнились в росте неприязни россиян к трудовым мигрантам

В России снова выросла доля граждан, не приветствующих поток иностранной рабочей силы. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра», большинство участников которого (72%) высказались за ограничение притока трудовых мигрантов. Год назад такого мнения придерживались 67% респондентов, а в 2017 году еще на 9% меньше.

Сомнительными посчитал результаты опроса «Левада-центра» глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. В эфире НСН он заявил, что число россиян, не приветствующих поток рабочей силы из-за рубежа, не изменилось.

«Мне кажется, ничего не изменилось. Сколько было, столько и осталось. Просто, может быть, другую целевую категорию опросили или вопрос как-то по-другому сформулировали. Я считаю, что вообще нет никаких изменений, ни волнений, ни конфликта, ничего такого не было», — сказал собеседник агентства