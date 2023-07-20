В СПЧ предложили интернет-магазинам доставлять товары заключенным

Совет по правам человека (СПЧ) предложил интернет-магазинам доставлять товары в СИЗО и колонии заключенным. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что автором предложения стал член СПЧ Алексей Мальников. Он озвучил его в ходе заседания Координационного совета при общественной палате России по развитию безопасности электронной торговли.

Его инициатива была раскритикована — в частности, указали на возможную передачу заключенным запрещенных вещей и прочие злоупотребления.

Ранее бывший глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что заключение под стражу женщин, совершивших преступления небольшой тяжести, является страшной ошибкой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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