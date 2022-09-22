В СПЧ предлагают обязательный призыв для «новых граждан»

«Новых граждан» России, получивших гражданство менее 10 лет назад, обяжут отслужить в армии в течение года. Соответствующие предложения разрабатывает совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов, прежде всего речь идёт о выходцах из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Кабанов также подчеркнул, что отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.

Ранее член СПЧ рассказал о том, что россияне с приписным удостоверением не подлежат частичной мобилизации.

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