В СПЧ предлагают обязательный призыв для «новых граждан»

Кабанов также подчеркнул, что отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи.

Ранее член СПЧ рассказал о том, что россияне с приписным удостоверением не подлежат частичной мобилизации.