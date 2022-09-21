СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации

Россияне с приписным удостоверением не подлежат частичной мобилизации. Об этом сообщил член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в беседе с РИА Новости.

«Без студентов и призывников»: Шойгу рассказал, кто подлежит частичной мобилизации

В среду президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Призывать будут граждан из запаса, имеющих определенные специальности и боевой опыт. Как отметил министр обороны Сергей Шойгу, планируется призвать 300 тысяч резервистов, пишет RT.

По словам Кабанова, граждан, имеющих приписное удостоверение, будут призывать только при полной мобилизации.

Ранее секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годные к службе россияне не подлежат призыву, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияСПЧМобилизация
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