Диаспоры поддержали упрощение выдачи гражданства служащим в ВС России

Президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает принятие Госдумой закона об упрощении выдачи гражданства иностранным гражданам, служащим в российской армии, сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин: Миграционный центр «Сахарово» будет взаимодействовать с Минобороны России

Комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина об организации взаимодействия министерства обороны и УФМС «Сахарово» он отметил, что правильно - служить России, которая стала родиной для родившихся в ней детей мигрантов.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов, в свою очередь, также выразил поддержку закону и заявил, что для получения заветного российского паспорта теперь не придётся проходить через множество процедур.

Председатель общероссийской общественной организации Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагим Худайбердиев добавил, что участие в СВО даст находящимся в Москве мигрантам не только упрощенный порядок получения гражданства РФ, но и денежные выплаты.

«Если они всё взвесят и пожелают участвовать, то смогут подправить материальное положение, получить в упрощённом порядке гражданство РФ», - отметил он.

Ранее комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об упрощённом получении российского гражданства иностранцами, которые заключили контракт о прохождении военной службы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФГражданство РФМигранты
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