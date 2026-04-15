«Поле для злоупотреблений»: Зачем полиции доступ к данным в телефонах россиян
Ева Меркачева сказала НСН, что доступ к данным телефона нарушает права человека, при этом Юрий Синельщиков допустил, что в исключительных случаях личной неприкосновенностью можно пренебречь.
Доступ к смартфону с возможностью чтения личной переписки нарушает конституционные права человека, заявила в беседе с НСН член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, юрист Юрий Синельщиков не исключил, что в отдельных ситуациях идея о доступе правоохранителей к данным о телефонах россиян оправдана.
Внесудебный доступ к мобильным устройствам упростил бы работу правоохранителей, но нарушать конституционные права граждан нельзя, заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан в ходе выступления в Совете Федерации. По его словам, в условиях, когда преступники действуют анонимно, быстрая идентификация устройства может стать решающим фактором для раскрытия преступлений. Однако вопрос требует тщательной проработки. При этом Меркачева подчеркнула, что такая идея нарушает права человека.
«На мой взгляд, это точно будет нарушением прав человека, в целом это крайне опасно со всех точек зрения. Если законодатели допустят, что в нынешних условиях, когда много мошенников, идет военный конфликт, можно так поступить, это может обернуться против кого угодно. В том числе против самих законодателей и их родственников. Какой-нибудь полицейский в определенный момент может задержать человека и, пользуясь правом, взять телефон и прочитать все, что пожелает. Поле для злоупотреблений огромно. К примеру, кто-то захочет получить информацию о своем конкуренте или муж захочет узнать о переписке жены. Они смогут обратиться к правоохранителям, среди которых разные люди бывают, и за определенную плату провести обследование телефона. Это крайне опасно», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, доступ к личной переписке человека может нанести существенный урон личности.
«Есть право на тайну переписки, право на частную жизнь. В Конституции вообще прописано много наших прав, которые показывают ценность каждого. Не только ценность здоровья, но и личной жизни. Она сегодня у многих сконцентрирована в телефоне. Там личная переписка, заметки. Люди пользуются гаджетами, как компьютерами, дневниками. Там содержится сокровенное, то, что скрыто паролем. И тут какой-нибудь полицейский начинает это читать… Думаю, ущерб, который может быть нанесен человеку, несопоставим. Полицейский сможет увидеть все, что угодно. В том числе фотографии, переписку. На мой взгляд, категорически нельзя такого допускать», - объяснила Меркачева.
В свою очередь Юрий Синельщиков в разговоре с НСН допустил, что при необходимости неприкосновенностью личной переписки можно пренебречь.
«Можно принять такой закон. Надо только понять, как правоохранители себе представляют – мы вносим изменения в уголовно-процессуальный кодекс в досудебном производстве или речь об изменениях в закон об оперативно-розыскной деятельности, чтобы осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Надо понимать, о чем идет речь. В принципе, когда информация необходима, она действительно необходима. Здесь не только государственные интересы, но и интересы охраны прав граждан. Наверное, тут придется жертвовать неприкосновенностью», - сказал он.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал беспочвенными слухи о возможной проверке мобильных устройств граждан со стороны полиции или других служб, передает «Радиоточка НСН».
