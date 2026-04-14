Адвокат Жорин заявил, что полиция не имеет права проверять телефоны на улицах
Полиция не имеет права просто остановить человека на улице и «потребовать показать телефон, его содержимое, переписку, приложения, VPN». Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.
Он напомнил, что тайна переписки, телефонных переговоров и иных сообщений охраняется Конституцией РФ. Поэтому телефон может стать предметом досмотра или изъятия только на основании судебного решения.
Эксперт уточнил, что в этом случае досмотр или изъятие стражи порядка должны «проводить в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, а об изъятии составляется отдельный протокол». Однако даже в законные действия не дают полиции права «требовать пароль, PIN-код или доступ к содержимому устройства.
«Корректная формулировка в такой ситуации: «Телефон добровольно не передаю и не разблокирую. Прошу назвать правовое основание и оформить всё в предусмотренном законом порядке... можно сказать, что пароль не помню», — заключил Жорин.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал беспочвенными слухи о возможной проверке мобильных устройств граждан со стороны полиции или других служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен мужчина
- Путин подписал указ о создании в РФ общества изобретателей и рационализаторов
- Гендиректор Музея Победы вошел в состав Общественной палаты России
- Кокошники и петушки: Какими будут свадьбы в 2026 году
- В ЕС назвали нереалистичным вступление Украины к 2027 году
- «Неприемлема»: Трамп заявил, что разочаровался в Мелони
- Адвокат Жорин заявил, что полиция не имеет права проверять телефоны на улицах
- Россиянам назвали причину ухудшения работы мозга после 35 лет
- Домик на пенсию: Какие регионы россияне выбирают для покупки недвижимости
- Прибыль продюсерской компании Киркорова упала в два раза