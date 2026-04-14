Адвокат Жорин заявил, что полиция не имеет права проверять телефоны на улицах

Он напомнил, что тайна переписки, телефонных переговоров и иных сообщений охраняется Конституцией РФ. Поэтому телефон может стать предметом досмотра или изъятия только на основании судебного решения.

Эксперт уточнил, что в этом случае досмотр или изъятие стражи порядка должны «проводить в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи, а об изъятии составляется отдельный протокол». Однако даже в законные действия не дают полиции права «требовать пароль, PIN-код или доступ к содержимому устройства.

«Корректная формулировка в такой ситуации: «Телефон добровольно не передаю и не разблокирую. Прошу назвать правовое основание и оформить всё в предусмотренном законом порядке... можно сказать, что пароль не помню», — заключил Жорин.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал беспочвенными слухи о возможной проверке мобильных устройств граждан со стороны полиции или других служб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

