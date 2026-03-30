В СПЧ посоветовали бороться с подглядывающими гаджетами веником
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал россиян отказаться от использования умных колонок, чтобы снизить риск мошенничества, сообщает РИА Новости.
По его словам, аферисты могут использовать такие гаджеты для слежки за потенциальными жертвами. Для собственной безопасности можно не пользоваться подобными устройствами и выбирать более простые способы, например, для прослушивания музыки. Фадеев считает, что запреты вводить не следует, а решение об использовании техники каждый должен принимать самостоятельно.
Претензии у главы СПЧ есть и к «умным» пылесосам. По его словам, «прошла информация», что там якобы есть камеры для слежки. «Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — подчеркнул общественник.
Ранее российские полицейские заявили, что злоумышленники могут использовать «умные» колонки для слежки за пользователями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
