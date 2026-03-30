В СПЧ посоветовали бороться с подглядывающими гаджетами веником

По его словам, аферисты могут использовать такие гаджеты для слежки за потенциальными жертвами. Для собственной безопасности можно не пользоваться подобными устройствами и выбирать более простые способы, например, для прослушивания музыки. Фадеев считает, что запреты вводить не следует, а решение об использовании техники каждый должен принимать самостоятельно.

Претензии у главы СПЧ есть и к «умным» пылесосам. По его словам, «прошла информация», что там якобы есть камеры для слежки. «Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — подчеркнул общественник.

Ранее российские полицейские заявили, что злоумышленники могут использовать «умные» колонки для слежки за пользователями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

