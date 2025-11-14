Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок
Умные колонки могут представлять угрозу для приватности россиян, собирая конфиденциальные данные, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
По его словам, устройства постоянно анализируют звуковое окружение, и даже фоновая речь может использоваться для формирования точного портрета пользователя — его интересов, распорядка дня и маршрутов. Специалист дал ряд рекомендаций по защите личных данных: воздерживаться от обсуждения личной или чувствительной информации вблизи умных устройств, а также всегда использовать кнопку отключения микрофона на колонке, когда она не нужна. Закрывать камеры на ноутбуках и других гаджетах.
Компания «Яндекс» отреагировала на сообщение и заявила, что их голосовой помощник «Алиса» работает иначе. Устройства находятся в спящем режиме до активационной команды и не передают аудиоданные без нее. Также в компании напомнили о наличии кнопки Mute для физического отключения микрофонов.
Ранее умную колонку с «Алисой» научили грустить и удивляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
