Россиян призвали не обсуждать «чувствительную информацию» возле умных колонок

По его словам, устройства постоянно анализируют звуковое окружение, и даже фоновая речь может использоваться для формирования точного портрета пользователя — его интересов, распорядка дня и маршрутов. Специалист дал ряд рекомендаций по защите личных данных: воздерживаться от обсуждения личной или чувствительной информации вблизи умных устройств, а также всегда использовать кнопку отключения микрофона на колонке, когда она не нужна. Закрывать камеры на ноутбуках и других гаджетах.

Компания «Яндекс» отреагировала на сообщение и заявила, что их голосовой помощник «Алиса» работает иначе. Устройства находятся в спящем режиме до активационной команды и не передают аудиоданные без нее. Также в компании напомнили о наличии кнопки Mute для физического отключения микрофонов.

Ранее умную колонку с «Алисой» научили грустить и удивляться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

